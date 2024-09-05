В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о хищении 4,7 миллионов рублей, выделенных на образование

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело о хищении 4,7 миллиона рублей, которые выделись в рамках нацпроекта «Образование». По версии следствия, эту сумму путём отмывания себе присвоила бывшая председательница совета регионального одного из общественных движений.Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и финансовых махинациях (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры, занимания с марта 2022 года по декабрь 2023 года должности председателя региональных отделений общественных движений, похитила деньги, которые выделились в рамках нацпроекта. Так, в 2022 году она присвоила себе 2,3 миллиона рублей под видом закупки брендированной продукции. Затем, в 2023 году, она похитила ещё 2,4 миллиона рублей, при заключении двух договоров снова на поставку брендированной продукции на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.«При этом она дала указание подконтрольному ей директору коммерческой организации о необходимости поставки только части товаров, подписав товарные накладные о приемке товара в полном объеме», – рассказали в ведомстве.Чтобы отмыть деньги, она поручила руководителю коммерческой организации перевести свыше 4,7 миллиона рублей другому юридическому лицу в счёт оплаты от имени её знакомой первоначального взноса, который пошёл на покупку квартиры.