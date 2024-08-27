В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Брянске накануне выборов под окнами областного правительства установили надувного слона.Также рядом с ним установили интерактивный экран, на котором показывают ролик об уголовной ответственности за фальсификации на выборах. Об этом рассказали в одной из партий.Бирюзовый четырёхметровый слон должен был привлекать внимание к проблеме и «следить за тем, чтобы на выборах не было нарушений и фальсификаций».Однако через несколько часов на место приехали сотрудники полиции и, судя по видео, сдули слона. «Брянская полиция увезла нашего слона-наблюдателя в КПЗ. <...> Задержание произошло без объяснения причин», — пишут в телеграм-канале партии.Там утверждают, что местный избирком «запретил всем общественным наблюдателям в Брянской области снимать на видео происходящее на избирательных участках».Депутаты уже готовят соответствующее обращение главе ЦИК Элле Памфиловой, добавили в партии.О судьбе слона подробностей пока нет.