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В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства
Фото: Вечерние ведомости
В Брянске накануне выборов под окнами областного правительства установили надувного слона.
Также рядом с ним установили интерактивный экран, на котором показывают ролик об уголовной ответственности за фальсификации на выборах. Об этом рассказали в одной из партий.
Бирюзовый четырёхметровый слон должен был привлекать внимание к проблеме и «следить за тем, чтобы на выборах не было нарушений и фальсификаций».
Однако через несколько часов на место приехали сотрудники полиции и, судя по видео, сдули слона. «Брянская полиция увезла нашего слона-наблюдателя в КПЗ. <...> Задержание произошло без объяснения причин», — пишут в телеграм-канале партии.
Там утверждают, что местный избирком «запретил всем общественным наблюдателям в Брянской области снимать на видео происходящее на избирательных участках».
Депутаты уже готовят соответствующее обращение главе ЦИК Элле Памфиловой, добавили в партии.
О судьбе слона подробностей пока нет.
Также рядом с ним установили интерактивный экран, на котором показывают ролик об уголовной ответственности за фальсификации на выборах. Об этом рассказали в одной из партий.
Бирюзовый четырёхметровый слон должен был привлекать внимание к проблеме и «следить за тем, чтобы на выборах не было нарушений и фальсификаций».
Однако через несколько часов на место приехали сотрудники полиции и, судя по видео, сдули слона. «Брянская полиция увезла нашего слона-наблюдателя в КПЗ. <...> Задержание произошло без объяснения причин», — пишут в телеграм-канале партии.
Там утверждают, что местный избирком «запретил всем общественным наблюдателям в Брянской области снимать на видео происходящее на избирательных участках».
Депутаты уже готовят соответствующее обращение главе ЦИК Элле Памфиловой, добавили в партии.
О судьбе слона подробностей пока нет.
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Источник: замдиректора екатеринбургской гимназии, применивший силу к подростку, ранее работал замначальника ИК-2
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