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Свердловские власти запретили курить в общественных местах
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах. Нарушителей ждёт штраф от 500 до 1500 рублей.
Документ, принятый региональным Заксобранием, стал дополнением к федеральному закону, запрещающему курить возле школ, больниц, а также на детских площадках, автовокзалах, в подъездах и других местах. Областной законопроект значительно расширил список зон, за курение в которых будут наказывать.
Теперь курить нельзя будет:
– на остановках;
– в подземных и наземных переходах;
– в городских лесах, садах, скверах и парках;
– парковках;
– возле торговых центров, ресторанов, кафе и рынков;
– возле зданий органов власти.
Также для тех, кого заметят с сигаретой на детской площадке, будет ждать штраф уже до 3000 рублей.
Документ, принятый региональным Заксобранием, стал дополнением к федеральному закону, запрещающему курить возле школ, больниц, а также на детских площадках, автовокзалах, в подъездах и других местах. Областной законопроект значительно расширил список зон, за курение в которых будут наказывать.
Теперь курить нельзя будет:
– на остановках;
– в подземных и наземных переходах;
– в городских лесах, садах, скверах и парках;
– парковках;
– возле торговых центров, ресторанов, кафе и рынков;
– возле зданий органов власти.
Также для тех, кого заметят с сигаретой на детской площадке, будет ждать штраф уже до 3000 рублей.
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