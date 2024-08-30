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Песков заявил, что в нынешних условиях цензура оправдана
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что в нынешних условиях «цензура оправдана».
При этом он утверждает, что является сторонником свободы информации и что «ограничивать информацию нельзя».
Об этом Песков заявил в интервью государственному агентству ТАСС. (Полную цитату представителя Кремля мы привести не можем по соображениям цензуры).
«В состоянии [цензура], в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить — мы в состоянии [цензура]. Но когда [цензура] закончится, а любая [цензура] заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — заявил Песков в интервью.
Нынешние условия он называет «периодом острого воспаления».
«Но если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — добавил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля считает, что «любое СМИ выполняет политический заказ руководства своих стран». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста госагентства о «зарубежных СМИ, которые врут, которые не свободны, а выполняют политический заказ руководства своих стран».
Напомним, в статье 29 Конституции РФ указано, что в России «гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
При этом он утверждает, что является сторонником свободы информации и что «ограничивать информацию нельзя».
Об этом Песков заявил в интервью государственному агентству ТАСС. (Полную цитату представителя Кремля мы привести не можем по соображениям цензуры).
«В состоянии [цензура], в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить — мы в состоянии [цензура]. Но когда [цензура] закончится, а любая [цензура] заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — заявил Песков в интервью.
Нынешние условия он называет «периодом острого воспаления».
«Но если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — добавил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля считает, что «любое СМИ выполняет политический заказ руководства своих стран». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста госагентства о «зарубежных СМИ, которые врут, которые не свободны, а выполняют политический заказ руководства своих стран».
Напомним, в статье 29 Конституции РФ указано, что в России «гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
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