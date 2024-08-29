Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Камышловском районном суде закончился процесс по делу мужчины, который несколько лет назад приобрёл чуть больше полукилограмма пороха. Если кому-то это преступление не кажется весомым, то приговор суда наверняка таких людей удивит.Согласно материалам дела, озвученным в суде, в 2020 году житель свердловского посёлка городского типа Пышма взял у друга две банки пороха. Бывший охотник, на момент этого действия он не имел охотничьего билета и по закону не имел права и хранить у себя порох. Тем не менее, подсудимый принёс порох в личный гараж, где вещество пролежало у него несколько лет.Летом этого года к жителю Пышмы нагрянули сотрудники полиции, в связи с сообщением о другом преступлении. Во время обыска гаража они и нашли порох общим весом 670 грамм, при том, что хозяин гаража уверял, что не хранит взрывчатых веществ. На «запамятавшего» экс-охотника завели уголовного дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ.И вот Камышловский районный суд вынес своё решение. За незаконное приобретение и хранение пороха 66-летний мужчина приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием данного срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.Как уточняет прокуратуру Свердловской области, приговор в силу ещё не вступил. Это значит, что адвокат пышминца почти наверняка подаст апелляционную жалобу в суд высшей инстанции с надеждой на смягчение наказания своему подзащитному.