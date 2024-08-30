На ВЭФ рассказали, как молодым предпринимателям вести бизнес на цифровых платформах

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Восточном экономическом форуме провели мероприятие для начинающих бизнесменов.Встреча представителей бизнеса с молодыми предпринимателями состоялась в рамках «Менторской гостиной» форума.На встрече студенты и начинающие бизнесмены продемонстрировали собственные проекты и стартапы. Опытные эксперты дали им практические советы.Так, Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, стал ментором мероприятия и консультировал по теме «Особенности ведения бизнеса на цифровых платформах».В компании отмечают, что цифровые платформы предлагают начинающим предпринимателям широкий инструментарий для развития бизнеса.«А главное — у нас самый низкий порог входа: минимальный набор для работы — это смартфон и интернет. То есть мы помогаем молодым предпринимателям строить и развивать бизнес практически с первой минуты после регистрации на платформе», — отметил эксперт.В мероприятии также приняли участие представители общественной организации «Деловая Россия», Российско-Китайской гильдии коммерции, основатели и руководители российских компаний«Менторская гостиная» прошла 6 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума. Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на вовлечение молодежи в предпринимательство и экспортную деятельность.