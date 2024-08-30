Возрастное ограничение 18+

На ВЭФ рассказали, как молодым предпринимателям вести бизнес на цифровых платформах

15.28 Пятница, 6 сентября 2024
Фото: пресс-служба Авито
На Восточном экономическом форуме провели мероприятие для начинающих бизнесменов.

Встреча представителей бизнеса с молодыми предпринимателями состоялась в рамках «Менторской гостиной» форума.

На встрече студенты и начинающие бизнесмены продемонстрировали собственные проекты и стартапы. Опытные эксперты дали им практические советы.

Так, Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, стал ментором мероприятия и консультировал по теме «Особенности ведения бизнеса на цифровых платформах».

В компании отмечают, что цифровые платформы предлагают начинающим предпринимателям широкий инструментарий для развития бизнеса.

«А главное — у нас самый низкий порог входа: минимальный набор для работы — это смартфон и интернет. То есть мы помогаем молодым предпринимателям строить и развивать бизнес практически с первой минуты после регистрации на платформе», — отметил эксперт.

В мероприятии также приняли участие представители общественной организации «Деловая Россия», Российско-Китайской гильдии коммерции, основатели и руководители российских компаний

«Менторская гостиная» прошла 6 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума. Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на вовлечение молодежи в предпринимательство и экспортную деятельность.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анна Андреева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
30 августа 2024
Свердловская область вошла в список популярных для путешествий регионов
05 сентября 2024
Авито набирает стажёров-разработчиков
30 августа 2024
Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
30 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:43 «Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
17:15 В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
16:58 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
16:31 В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств
15:47 Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
15:29 В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о хищении 4,7 миллионов рублей, выделенных на образование
15:17 В Пермском политехе пройдет научно-практическая конференция с международным участием по водородной энергетике
15:11 Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства
14:53 Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
13:57 В метро Екатеринбурге хотят ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии
13:04 Екатеринбуржцы взяли первые места на чемпионате России по водно-моторному спорту
12:34 Свердловские власти запретили курить в общественных местах
12:02 Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму
11:43 В Екатеринбурге началась встреча жильцов с застройщиком по поводу застройки парка Энгельса
10:46 В Талицком районе пропал десятилетний мальчик
10:32 В Екатеринбургском зоопарке поселились розовые фламинго
10:06 На Сибирском тракте в Екатеринбурге под машину угодил 12-летний мальчик
10:05 Пермяку выплатили заработную плату под контролем судебных приставов
09:22 При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок
20:22 Убившего несовершеннолетнюю девочку тагильчанина взяли под стражу
19:51 В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей
19:27 За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию
18:47 Полицейские попросили екатеринбуржцев помочь найти телефонного воришку
18:24 Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи
17:38 Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
Все новости
15:28 На ВЭФ рассказали, как молодым предпринимателям вести бизнес на цифровых платформах
15:12 МВД: в Красноярске мужчина открыл огонь из окна, территория оцеплена
14:03 Проект РКН о блогерах с 10 тысячами подписчиков был опубликован по ошибке
13:34 Песков заявил, что в нынешних условиях цензура оправдана
18:10 Экс-замминистра МЧС РФ заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры стоимостью 20 млн рублей
17:37 В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства
16:51 Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье
16:15 В Рыбинске депутат от «ЕР» на китайском внедорожнике врезалась в автобус, пострадали 8 человек
16:10 На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП
14:57 Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США
14:06 В США в результате стрельбы в школе погибли четыре человека, задержан 14-летний ученик
13:55 На ВЭФ заявили о важности баланса интересов между гражданами, государством и бизнесом
22:44 Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов
18:21 В США более 10 тысяч сотрудников отелей провели забастовку
16:38 Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ
15:59 Аналитики оценили деловую активность россиян
14:58 Более 50% промышленных предприятий заявили, что в России им не удается найти замену импорту
13:08 Власти Приморья и Авито Работа намерены искать работников из других регионов, чтобы снизить напряженность на рынке труда
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK