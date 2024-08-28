Возрастное ограничение 18+
В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
Фото: Инцидент Екатеринбург
Жители свердловского села Позариха пожаловались, что у них с 27 июля нет горячего водоснабжения из-за аварии на теплосетях. По словам сельчан, это третий прорыв за лето.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».
«В подвал нашего дома поступает вода горячая из-за этой аварии, наш дом рушится на глазах. Место протечки не нашли. Канава полная кипятка. Скоро отопительный сезон, а мы к нему не готовы», – переживает жительница населённого пункта
С её слов, местные жители уже обращались и к администрации, и к управляющей компании, но проблему решить пока не могут.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».
«В подвал нашего дома поступает вода горячая из-за этой аварии, наш дом рушится на глазах. Место протечки не нашли. Канава полная кипятка. Скоро отопительный сезон, а мы к нему не готовы», – переживает жительница населённого пункта
С её слов, местные жители уже обращались и к администрации, и к управляющей компании, но проблему решить пока не могут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В сысертской УК попросили не забывать переключать краны при отключении водонагревателей
28 августа 2024
28 августа 2024
Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться
03 сентября 2024
03 сентября 2024
Один человек погиб в ДТП в Режевском районе
28 августа 2024
28 августа 2024
Екатеринбурженка сообщила о жестоком обращении с собакой
02 сентября 2024
02 сентября 2024