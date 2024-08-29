На Сибирском тракте в Екатеринбурге под машину угодил 12-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Сибирском тракте водитель Datsun сбил мальчика, который решил перейти через дорогу, не доходя до пешеходного пешехода. В итоге юноша угодил в больницу.Авария произошёл вчера, 5 сентября, в 17.15. Автомобиль ехал со стороны микрорайона Птицефабрика в сторону Новокольцовского тракта, когда на дорогу неожиданно для 34-летнего водителя вышел 12-летний ребёнок. Мужчина тут же затормозил, но избежать ДТП всё равно не удалось.В разговоре с автоинспекторами мама мальчика, отвечая на вопрос, почему ребёнок был на улице один, объяснила, что её сын возвращался из школы домой. А вот почему он не дошёл до пешеходного перехода, чтобы перейти через дорогу, она сказать не смогла.«По факту произошедшего сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний на предмет обучения детей навыками безопасного поведения на дороге, также будут направлены материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних», – сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.