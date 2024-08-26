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На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
Скриншот пресс-релиза о предварительных результатах голосования
На выборах в местный парламент Тюрингии побеждает правая партия «Альтернатива для Германии».
Предварительные итоги голосования опубликованы в официальном пресс-релизе.
«Альтернатива для Германии» (32,8%) получает 32 места в парламенте (на 10 мест больше, чем было ранее).
На втором месте — Христианско-демократический союз Германии (23,6%), 23 места в парламенте (+2).
На третьем — недавно созданный «Союз Сары Вагенкнехт» (15,8%), 15 мест в парламенте.
Также в местный парламент прошли «Левые» (13,1%), они получают 12 мест (для сравнения, на предыдущих выборах в 2019 году они получили 31% голосов и 29 мест) и Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (6,1%), она получает шесть мандатов (-2).
«Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии не прошли в местный парламент.
Явка на выборах, по официальным данным, составила 73,6%.
Добавим, что для партии «Альтернатива для Германии» это первая победа на региональных выборах, отмечают местные издания.
Предварительные итоги голосования опубликованы в официальном пресс-релизе.
«Альтернатива для Германии» (32,8%) получает 32 места в парламенте (на 10 мест больше, чем было ранее).
На втором месте — Христианско-демократический союз Германии (23,6%), 23 места в парламенте (+2).
На третьем — недавно созданный «Союз Сары Вагенкнехт» (15,8%), 15 мест в парламенте.
Также в местный парламент прошли «Левые» (13,1%), они получают 12 мест (для сравнения, на предыдущих выборах в 2019 году они получили 31% голосов и 29 мест) и Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (6,1%), она получает шесть мандатов (-2).
«Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии не прошли в местный парламент.
Явка на выборах, по официальным данным, составила 73,6%.
Добавим, что для партии «Альтернатива для Германии» это первая победа на региональных выборах, отмечают местные издания.
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