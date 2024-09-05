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Убившего несовершеннолетнюю девочку нижнетагильца взяли под стражу

20.22 Четверг, 5 сентября 2024
Фото: соцсети / прокуратура Свердловской области
Ближайшие два месяца обвиняемый в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы житель Нижнего Тагила проведёт в СИЗО. К такому решению пришёл сегодня, 5 сентября, Дзержинский суд Нижнего Тагила.

Заключить под стражу Владимира Александрова, которого подозревают в сексуальном надругательстве и убийстве несовершеннолетней девочки, ходатайствовали перед судом следователи. Интересно, что и адвокат подозреваемого согласился с такой мерой пресечения, пояснив это тем, что заключение под стражу предотвратит попытки самосуда над подозреваемым.

Одну из попыток казнить Александрова ещё до суда предпринял сегодня отец убитого ребёнка. Он присутствовал на следственном эксперименте и набросился на человека, уже признавшегося в убийстве его дочери, с ножом. Полицейские помешали ему осуществить месть и одну ночь горюющий отец провёл в отделении полиции.

Дата начала процесса ещё не определена, но уже известно, что Александрова будут судить по двум статьям Уголовного кодекса — за убийство малолетней и за изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Пока же продолжается следствие, ведёт которое третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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