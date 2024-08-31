Более 50% промышленных предприятий заявили, что в России им не удается найти замену импорту

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Экономисты РАН провели опрос среди российских промышленных предприятий о том, с какими последствиями столкнулись производства после введения ограничений на импорт.Так, 53% предприятий признали, что не нашли в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции импорта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.Ровно половина, 50% опрошенных, отмечают рост себестоимости продукции. Между тем, снижение качества продукции признали только 16%, а сокращение выпуска — 13%.Также добавим, что около трети опрошенных (30%) заявили, что не нашли альтернативных поставщиков и в так называемых дружественных странах.