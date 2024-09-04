За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Совсем не обрадовались лишним дням пребывания в Турции члены семьи из Каменска-Уральского. По возвращении на родину они подали иск на туроператора с требованием выплатить им компенсацию за продлённый «отдых».В Турцию уральцы поехали в августе прошлого года. Путёвку на семью из четырёх человек они приобрели у туроператора ООО «Регион туризм». Обошлась она почти в 350 тысяч рублей. В эту стоимость входили авиаперелёты, групповой трансфер, размещение в 5-звездочном отеле и оформление медицинской страховки. И, возможно, поездкой бы отдыхающие остались бы довольны, не окажись «смазанным» её финал.Когда срок путёвки истёк, и гости поспешили из Турции к родным Уральским горам, в аэропорту их ждал неприятный сюрприз — вылететь оказалось возможным только через три дня. Что ещё хуже, эти лишний дни на «берегу турецком» уральцы были предоставлены самим себе, оставшись без питания, питья и жилья. Разумеется, вернувшись-таки домой, туристы выразили своё недовольство подачей искового заявления на туроператора. В иске они требовали взыскать с ответчика неустойки за задержку и за нарушение требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более двух миллионов рублей.Однако, Красногорский районный суд города Каменска-Уральского, куда был подан иск, огорчённым отдыхающим отказал в удовлетворении требования. Свердловский областной суд оказался более чуток к страданиям уральской семьи и после рассмотрения апелляционной жалобы решение суда первой инстанции изменил. Миллионов, правда, туристы из Каменска-Уральского не дождались, но кое-какое возмещение своим неудобствам получат. По решению облсуда с ООО «Регион туризм» взысканы 28 900 рублей неустойки за нарушение срока оказания услуги, 6 тысяч рублей убытков, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 67 460 рублей штрафа.