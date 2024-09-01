Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Президент Франции Макрон назначил на должность премьер-министра бывшего еврокомиссара, экс-главу МИД Мишеля Барнье.73-летний политик получил назначение «после долгих недель консультаций и дебатов», пишет Le Parisien.Издание называет Барнье «опытным специалистом во французской и европейской политике». Впервые он стал министром в 1993 году, впоследствии дважды был европейским комиссаром.Напомним, в июле Макрон принял отставку бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, который объявил об уходе с поста после опубликования результатов второго тура внеочередных парламентских выборов.