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Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Франции Макрон назначил на должность премьер-министра бывшего еврокомиссара, экс-главу МИД Мишеля Барнье.
73-летний политик получил назначение «после долгих недель консультаций и дебатов», пишет Le Parisien.
Издание называет Барнье «опытным специалистом во французской и европейской политике». Впервые он стал министром в 1993 году, впоследствии дважды был европейским комиссаром.
Напомним, в июле Макрон принял отставку бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, который объявил об уходе с поста после опубликования результатов второго тура внеочередных парламентских выборов.
73-летний политик получил назначение «после долгих недель консультаций и дебатов», пишет Le Parisien.
Издание называет Барнье «опытным специалистом во французской и европейской политике». Впервые он стал министром в 1993 году, впоследствии дважды был европейским комиссаром.
Напомним, в июле Макрон принял отставку бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, который объявил об уходе с поста после опубликования результатов второго тура внеочередных парламентских выборов.
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