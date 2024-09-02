В США в результате стрельбы в школе погибли четыре человека, задержан 14-летний ученик

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В американском городе Уиндер, штат Джорджия, утром в среду произошла стрельба в средней школе «Апалачи».Задержан 14-летний ученик. По последним данным, погибли четыре человека, ещё девять с различными ранениями госпитализированы, пишет CNN.Среди погибших — два 14-летних школьника, а также два учителя математики, 39-ти и 53-х лет. Восемь детей и один учитель были доставлены в больницы.Одна из учениц рассказала, что в начале урока алгебры, около 9:45 утра, ее одноклассник вышел из кабинета. Ближе к концу урока он постучал в дверь, открывать пошел другой ученик. Однако, по словам девочки, в руках у школьника заметили оружие, и дверь не открыли. Тогда стрелок пошел в соседний класс и открыл огонь.По предварительным данным, школьник стрелял из винтовки типа AR-15. СМИ со ссылкой на его отца пишут, что в доме хранились охотничьи ружья, однако у ребенка якобы не было к ним доступа.Также, по данным телеканала, в прошлом году полиция опрашивала подозреваемого в стрельбе ученика по поводу неких угроз в сети. Сообщается, что ранее он якобы грозил устроить стрельбу в школе, но сам ученик это отрицал.Несколько правоохранителей сообщили телеканалу, что утром в среду в школу позвонил неизвестный и предупредил, что «стрельба будет в пяти школах, и что “Апалачи” будет первой». Доказательств того, что стрельбу планировали другие соучастники, пока нет, говорят в полиции. Там добавили, что устанавливают мотивы стрелка.После произошедшего все школы округа были закрыты на неделю.По данным телеканала, в США «это самый смертоносный из 45 школьных расстрелов в этом году».