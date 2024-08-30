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Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Белгородской и Курской областей до 2 октября 2024 года доступна льготная доставка заказов с Авито. Цена такой доставки составит символический один рубль. В Авито рассказали, что партнерами гуманитарной кампании стали Почта России, СДЭК, DPD, 5Post и Халва Экспресс.
Кроме того, в компании добавили, что любой житель России может помочь соотечественникам из Белгородской и Курской областей, отправив необходимые вещи по символической цене от одного до десяти рублей, соответствующие объявления необходимо помечать хештегом #яПомогаю.
Инструкция, как помочь жителям Белгородской и Курской областей (нужно нажать на стрелочку, она откроется).
В пресс-службе платформы сообщили, что на данный момент размещено более 3 тыс. объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю.
Напомним, партнером гуманитарной кампании #яПомогаю является Российский Красный Крест, а кроме того, Авито и портал Госуслуги запустили специальный сервис, где жителям Курской области доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.
«Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.
Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код», – рассказали в Авито.
Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код», – рассказали в Авито.
Кроме того, в компании добавили, что любой житель России может помочь соотечественникам из Белгородской и Курской областей, отправив необходимые вещи по символической цене от одного до десяти рублей, соответствующие объявления необходимо помечать хештегом #яПомогаю.
Инструкция, как помочь жителям Белгородской и Курской областей (нужно нажать на стрелочку, она откроется).
В пресс-службе платформы сообщили, что на данный момент размещено более 3 тыс. объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю.
«Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары.Пользователи Авито, присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью», – добавили в Авито.
Напомним, партнером гуманитарной кампании #яПомогаю является Российский Красный Крест, а кроме того, Авито и портал Госуслуги запустили специальный сервис, где жителям Курской области доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.
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