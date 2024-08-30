Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль

«Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.



Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код», – рассказали в Авито.

1) Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске;

2) Установить стоимость от 1 до 10 руб. на товар;

3) Для участия в акции нужно подключить Авито Доставку. Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 руб.;

4) Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через Авито Доставку, нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

«Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары.Пользователи Авито, присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью», – добавили в Авито.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию