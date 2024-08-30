Возрастное ограничение 18+

Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль

17.46 Вторник, 3 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Белгородской и Курской областей до 2 октября 2024 года доступна льготная доставка заказов с Авито. Цена такой доставки составит символический один рубль. В Авито рассказали, что партнерами гуманитарной кампании стали Почта России, СДЭК, DPD, 5Post и Халва Экспресс.

«Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.

Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код», – рассказали в Авито.

Кроме того, в компании добавили, что любой житель России может помочь соотечественникам из Белгородской и Курской областей, отправив необходимые вещи по символической цене от одного до десяти рублей, соответствующие объявления необходимо помечать хештегом #яПомогаю.

Инструкция, как помочь жителям Белгородской и Курской областей (нужно нажать на стрелочку, она откроется).

 


В пресс-службе платформы сообщили, что на данный момент размещено более 3 тыс. объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю.

«Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары.Пользователи Авито, присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью», – добавили в Авито.

Напомним, партнером гуманитарной кампании #яПомогаю является Российский Красный Крест, а кроме того, Авито и портал Госуслуги запустили специальный сервис, где жителям Курской области доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
30 августа 2024
Авито запустил сервис для жителей Курской области с предложениями о работе с проживанием и бесплатном жилье
27 августа 2024
Авито набирает стажёров-разработчиков
30 августа 2024
В Екатеринбурге спрос на зоотакси вырос втрое
31 августа 2024

Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала

Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
19:29 Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе»
18:50 От Дня знаний до Дня полиции: в Екатеринбурге устроят ещё несколько ярмарок выходного дня
18:00 Убийцу нижнетагильской школьницы вычислил старший лейтенант из местного отдела полиции
17:42 В корпоративный День знаний в ТехУниверситете УГМК открыли две новые научно-образовательные лаборатории
16:40 В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней
16:07 Средняя зарплата педагога в Екатеринбурге составляет больше 75 тысяч рублей
15:33 Стало известно, когда состоится первый матч «Автомобилиста» на новой ледовой арене УГМК
14:48 Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
14:23 Школьники в Екатеринбурге чаще всего получают травмы во время игр с одноклассниками
13:57 На Параолимпиаде в Париже выступят спортсмены из Свердловской области
13:25 Ученые Пермского политеха нашли способ снизить дефекты при изготовлении деталей
13:23 В МФЦ Пермского края вновь пройдет день консультаций по вопросам регистрации недвижимости
13:23 СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой
11:56 Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться
11:25 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России
10:52 Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы
10:26 С началом сентября в Екатеринбурге резко увеличились пробки на дорогах
09:47 Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
09:03 ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
21:41 Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
20:57 В Екатеринбурге вынесли приговор лже-полицейскому
19:58 Екатеринбургская управляющая компания выплатит два миллиона за погибшего
19:10 Памятнику Балабанову в Екатеринбурге быть!
18:44 Кот с кровоточащим носом попал в екатеринбургскую «Кляксу»
18:29 Ученые Пермского политеха разработали стойкое защитное покрытие для инструментов и деталей машин
Все новости
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK