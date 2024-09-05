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МВД: в Красноярске мужчина открыл огонь из окна, территория оцеплена
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Красноярске мужчина открыл огонь из окна жилого дома.
Территория оцеплена, заявили в региональном главке полиции.
В МВД по региону уточнили, что дом расположен по адресу Аэровокзальная, 7.
«Неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей <...> В настоящее время территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции», — сообщает телеграм-канал ведомства.
По данным главка, в результате инцидента пострадавших нет.
Телеграм-канал Kras Mash утверждает, что «пальба продолжается, дебошир заперся в квартире». Сообщается, что силовики поднимаются на второй этаж через окно соседней квартиры, так как к балкону подобраться невозможно — «стрелок с оружием там».
Обновлено. Местные издания пишут, что стрелок задержан. Его мотивы устанавливаются.
Территория оцеплена, заявили в региональном главке полиции.
В МВД по региону уточнили, что дом расположен по адресу Аэровокзальная, 7.
«Неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей <...> В настоящее время территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции», — сообщает телеграм-канал ведомства.
По данным главка, в результате инцидента пострадавших нет.
Телеграм-канал Kras Mash утверждает, что «пальба продолжается, дебошир заперся в квартире». Сообщается, что силовики поднимаются на второй этаж через окно соседней квартиры, так как к балкону подобраться невозможно — «стрелок с оружием там».
Обновлено. Местные издания пишут, что стрелок задержан. Его мотивы устанавливаются.
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