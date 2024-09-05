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Пермяку выплатили заработную плату под контролем судебных приставов

10.05 Пятница, 6 сентября 2024
Мужчина узнал о своем увольнении неожиданно. Выйдя из отпуска, он с удивлением обнаружил, что вместо аптечного пункта, где он трудился, расположилась совершенно другая организация. Обратившись за разъяснениями к работодателю, житель краевой столицы узнал, что не только потерял должность продавца-консультанта, но лишился положенных в данной ситуации выплат. Он не досчитался денежных средств за работу сверхурочно, отпускных, компенсации за вынужденный простой и выходного пособия. Присовокупив к этой сумме возмещение негативных переживаний, гражданин подал исковое заявление в суд.

Слуги Фемиды проанализировали установленные обстоятельства и пришли к выводу, что при расторжении трудового договора нанимателем было допущено нарушение трудового законодательства. Увольнение сотрудника было признано незаконным, также суд взыскал в пользу гражданина порядка 425 тыс. рублей, ранее недополученных от юридического лица.

Процессуальный документ, обязующий ООО «Аптека Ромашка» выплатить взыскателю положенные денежные средства, поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства сообщил руководству организации о возбуждении исполнительного производства. Также представителей юридического лица предупредили о последствиях неуплаты долга, таких как арест имущества, банковских счетов и взыскание исполнительского сбора. Но данная информация была проигнорирована. Для восстановления прав гражданина работник органа принудительного исполнения арестовал счета компании.

После принятых судебным приставом мер долг по заработной плате был полностью закрыт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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