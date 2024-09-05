В Екатеринбургском зоопарке поселились розовые фламинго

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбургском зоопарке появилось семь розовых фламинго. Они прибыли в уральскую столицу из Ростовской области и Югры.«Сейчас Фламенко, Франт, Фредди, Фил, Фрея, Фейри, Фиона осваиваются в летних вольерах центрального павильона, и, без сомнения, привлекают к себе внимание окружающих», – рассказали в зоопаркеФламинго считаются очень социальными птицами. Так как в дикой природе они привыкли жить большими группами, сотрудники зоопарка установили для них в вольера зеркала.Эти птицы всеядны. В их рацион входят как растения, семена, так и ракообразные, насекомые, мелкие рыбы. В зоопарке из будут кормить измельченной смесью свеклы, моркови, курицы, рыбы, кальмаров, креветок, а также кукурузой, овсянкой, птичьим комбикормом и гаммарусом.