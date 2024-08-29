В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей

286 — езда без водительских прав,

246 — перевозка детей без специальных автокресел,

192 — «пьяная езда»,

162 — непредоставление преимущества пешеходам.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Более девяти с половиной тысяч нарушений правил дорожного движения было пресечено свердловскими автоинспекторами в последнюю летнюю недельку. Из этого числа 8737 нарушения было совершено водителями, а 854 — пешеходами.Традиционно в период с 26 августа по 1 сентября водители массово игнорировали ремни безопасности. Таких, непристёгнутых, инспекторы ДПС остановили в количестве 2689 человек. С большим отрывом от «первого места» отстают любители незаконно затонированных стёкол на машинах. Таких было остановлено 880 человек. Немногим меньше — 809 — было тех, кто нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.Дальнейший «рейтинг» по мере убывания выглядит так:Таким образом, последняя неделя августа по показателям нарушений не слишком отличалась по итоговым показателям от прочих летних сводок.