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В последнюю неделю лета на нарушениях на свердловских дорогах поймано 8737 водителей
Фото: Вечерние Ведомости
Более девяти с половиной тысяч нарушений правил дорожного движения было пресечено свердловскими автоинспекторами в последнюю летнюю недельку. Из этого числа 8737 нарушения было совершено водителями, а 854 — пешеходами.
Традиционно в период с 26 августа по 1 сентября водители массово игнорировали ремни безопасности. Таких, непристёгнутых, инспекторы ДПС остановили в количестве 2689 человек. С большим отрывом от «первого места» отстают любители незаконно затонированных стёкол на машинах. Таких было остановлено 880 человек. Немногим меньше — 809 — было тех, кто нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.
Дальнейший «рейтинг» по мере убывания выглядит так:
Таким образом, последняя неделя августа по показателям нарушений не слишком отличалась по итоговым показателям от прочих летних сводок.
Традиционно в период с 26 августа по 1 сентября водители массово игнорировали ремни безопасности. Таких, непристёгнутых, инспекторы ДПС остановили в количестве 2689 человек. С большим отрывом от «первого места» отстают любители незаконно затонированных стёкол на машинах. Таких было остановлено 880 человек. Немногим меньше — 809 — было тех, кто нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.
Дальнейший «рейтинг» по мере убывания выглядит так:
286 — езда без водительских прав,
246 — перевозка детей без специальных автокресел,
192 — «пьяная езда»,
162 — непредоставление преимущества пешеходам.
246 — перевозка детей без специальных автокресел,
192 — «пьяная езда»,
162 — непредоставление преимущества пешеходам.
Таким образом, последняя неделя августа по показателям нарушений не слишком отличалась по итоговым показателям от прочих летних сводок.
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