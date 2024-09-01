Возрастное ограничение 18+
Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства
С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения в закон «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ), которые значительно корректируют меру ответственности застройщиков перед покупателями. В первую очередь эти изменения касаются сокращения гарантийного срока на новостройки, а также правил расчета неустоек за строительные дефекты и задержки в сдаче объектов.
«Теперь с застройщика запрещено взыскивать неустойки, которых нет в Законе о долевом строительстве или договоре участия в долевом строительстве, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. - Минимальный гарантийный срок недвижимости сокращен с пяти до трех лет. Напоминаем, его отсчитывают со дня передачи объекта от застройщика участнику договора долевого строительства».
Минимальный гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование не изменился. Он составляет минимум три года со дня подписания первого передаточного акта.
Гарантийный срок по договору долевого строительства не может быть меньше, чем установлено законодательством. Застройщик может его увеличить, чтобы устранить недостатки в объекте строительства.
«Теперь с застройщика запрещено взыскивать неустойки, которых нет в Законе о долевом строительстве или договоре участия в долевом строительстве, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. - Минимальный гарантийный срок недвижимости сокращен с пяти до трех лет. Напоминаем, его отсчитывают со дня передачи объекта от застройщика участнику договора долевого строительства».
Минимальный гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование не изменился. Он составляет минимум три года со дня подписания первого передаточного акта.
Гарантийный срок по договору долевого строительства не может быть меньше, чем установлено законодательством. Застройщик может его увеличить, чтобы устранить недостатки в объекте строительства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Один процент потенциальных покупателей квартир в московских новостройках – жители Свердловской области
01 сентября 2024
01 сентября 2024
Свердловские власти запретили курить в общественных местах
06 сентября 2024
06 сентября 2024
В Нижнем Тагиле вынесли приговор травматологу-взяточнику
28 августа 2024
28 августа 2024