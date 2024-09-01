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Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства

15.11 Пятница, 6 сентября 2024
С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу изменения в закон «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ), которые значительно корректируют меру ответственности застройщиков перед покупателями. В первую очередь эти изменения касаются сокращения гарантийного срока на новостройки, а также правил расчета неустоек за строительные дефекты и задержки в сдаче объектов.

«Теперь с застройщика запрещено взыскивать неустойки, которых нет в Законе о долевом строительстве или договоре участия в долевом строительстве, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. - Минимальный гарантийный срок недвижимости сокращен с пяти до трех лет. Напоминаем, его отсчитывают со дня передачи объекта от застройщика участнику договора долевого строительства».

Минимальный гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование не изменился. Он составляет минимум три года со дня подписания первого передаточного акта.

Гарантийный срок по договору долевого строительства не может быть меньше, чем установлено законодательством. Застройщик может его увеличить, чтобы устранить недостатки в объекте строительства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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