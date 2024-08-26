Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов

«Внедрение стажировок, практик и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают», — отметил Дмитрий Пучков.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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