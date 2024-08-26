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Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов

22.44 Среда, 4 сентября 2024
Фото: пресс-служба Авито
Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал о возможных вариантах решения кадрового голода в России. Одним из важнейших способов Дмитрий Пучков назвал создание совместных целевых и специализированных программ в рамках сотрудничества учебных заведений и бизнеса.

«Внедрение стажировок, практик и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают», — отметил Дмитрий Пучков.

Сама платформа таким образом уже сотрудничает с МФТИ – в вузе запустили программу магистратуры по направлению Data Science – в рамках сотрудничества студенты стажируются в Авито (при этом стажировка оплачивается компанией). До 2028 года, по словам Пучкова, планируется запустить такие проекты с ещё 11 учебными заведениями, в том числе МГУ, ИТМО, ВШЭ.

Сообщается, что благодаря сотрудничеству Авито с вузами планируется подготовить порядка 3 000 IT-специалистов.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края и Авито Работа подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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