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В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло больше четырёх месяцев назад, на улице Профсоюзной возле 64-дома.
Как сообщили в городской ГИБДД, 24 апреля в 16.00 водитель Hyundai Tucson, 56-летний мужчина, сбил пенсионерку, 81-летнюю женщину, которая переходила через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщину с травой головы и переломом левой голени увезли в больницу.
«В целях установления всех обстоятельств, а также для объективной и всесторонней оценки административного расследования Госавтоинспекция разыскивает очевидцев данного ДТП», – пояснили в пресс-группе.
Все, кто что-либо знают об этом происшествии, могут позвонить по номеру 8-904-166-29-00 или прийти по адресу: улица Степана Разина, 20.
Как сообщили в городской ГИБДД, 24 апреля в 16.00 водитель Hyundai Tucson, 56-летний мужчина, сбил пенсионерку, 81-летнюю женщину, которая переходила через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщину с травой головы и переломом левой голени увезли в больницу.
«В целях установления всех обстоятельств, а также для объективной и всесторонней оценки административного расследования Госавтоинспекция разыскивает очевидцев данного ДТП», – пояснили в пресс-группе.
Все, кто что-либо знают об этом происшествии, могут позвонить по номеру 8-904-166-29-00 или прийти по адресу: улица Степана Разина, 20.
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