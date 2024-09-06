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В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В конце апреля на одной из улиц Екатеринбурга была сбита иномаркой пожилая женщина. А сегодня местная Госавтоинспекция сообщила, что разыскиваются свидетели того происшествия.
Речь идёт об инциденте, случившемся 24 апреля на улице Профсоюзной, неподалёку от дома №63. Пожилая женщина пыталась пересечь здесь проезжую часть. Место она выбрала непредусмотренное для таких целей, и в итоге была сбита автомобилем марки «Hyundai Tucson».
Столкновение с «болидом», за рулём которого сидел 56-летний мужчина, отправило 81-летнюю пешеходку на больничную койку с диагнозами «травма головы» и «перелом левой голени». Произошло это ДТП примерно в четыре часа дня.
Речь идёт об инциденте, случившемся 24 апреля на улице Профсоюзной, неподалёку от дома №63. Пожилая женщина пыталась пересечь здесь проезжую часть. Место она выбрала непредусмотренное для таких целей, и в итоге была сбита автомобилем марки «Hyundai Tucson».
Столкновение с «болидом», за рулём которого сидел 56-летний мужчина, отправило 81-летнюю пешеходку на больничную койку с диагнозами «травма головы» и «перелом левой голени». Произошло это ДТП примерно в четыре часа дня.
«В целях установления всех обстоятельств, а также для объективной и всесторонней оценки административного расследования Госавтоинспекция разыскивает очевидцев данного ДТП. Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по сот. тел. 8-904-166-29-00, а также по адресу: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20», — обратилась сегодня ГИБДД уральской столицы к гражданам.
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