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«Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
Фото: Владислав Постников
В декабре из Екатеринбурга в Омск хотят запустить скоростную «Ласточку». Об сообщает омское издание NGS55, обратившее внимание на информацию на сайте РЖД.
Если верить этой информации, то первый рейс планируется 15 декабря этого года. Дорога должна занять чуть более 11 часов. Поезд будет отправляться из уральской столицы в 4.45 и прибывать в Омск в 16.02. По пути будут остановки в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Называевске.
Об обратном рейсе из Омска в Екатеринбург пока информации нет. Также на данный момент неизвестна стоимость билета в одну сторону.
Если верить этой информации, то первый рейс планируется 15 декабря этого года. Дорога должна занять чуть более 11 часов. Поезд будет отправляться из уральской столицы в 4.45 и прибывать в Омск в 16.02. По пути будут остановки в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Называевске.
Об обратном рейсе из Омска в Екатеринбург пока информации нет. Также на данный момент неизвестна стоимость билета в одну сторону.
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