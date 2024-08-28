Проект РКН о блогерах с 10 тысячами подписчиков был опубликован по ошибке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Вчерашний проект Роскомнадзора о порядке регистрации блогеров с 10-тысячной аудиторией был опубликован по ошибке.Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.«Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).Документ был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов накануне вечером. Однако сегодня журналисты заметили, что проект исчез с портала.По информации в СМИ, в удаленном проекте содержался порядок ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. Как сообщается, было предложено включать в реестр данные о владельце страницы и ее администраторах, в том числе номера телефонов, электронные адреса, IP-адреса компьютеров, с которых ведётся страница и др.Напомним, ранее ГД приняла поправки, обязывающие пользователей с аудиторией более 10 тысяч подписчиков в соцсетях и мессенджерах передавать данные о себе в РКН.