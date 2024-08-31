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Аналитики оценили деловую активность россиян
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Аналитики оценили деловую активность россиян минувшим летом.
Традиционный период отпусков ожидаемо показал снижение рабочих созвонов.
«Исследование показало, что летом россияне проводили на 26% меньше онлайн-встреч и совещаний, чем весной. При этом количество вебинаров выросло на 5%», — говорится в исследовании аналитиков МТС Линк.
Интересно, что около трети рабочих совещаний, проведенных летом, – это встречи один на один. До шести участников присутствовали на половине таких встреч (53%).
Для сравнения, весной около 60% встреч — более масштабные совещания с семи и более участниками.
Вопреки ожиданиям пользователи, несмотря на летний «лайтовый» период, не стали отдавать предпочтение мобильным устройствам, а по-прежнему пользовались стационарными компьютерами для рабочих вопросов. Более того, число таких пользователей летом возросло.
«Летом с компьютеров к мероприятиям подключались 77% участников мероприятий (против весенних двух третей — 67%)», — говорится в исследовании.
Между тем количество подключений со смартфонов летом снизилось с 33% до 22%.
В каких городах самые активные участники онлайн-встреч и вебинаров (по итогам лета):
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Добавим, что ранее третье место занимал Екатеринбург.
Эксперты также выяснили, что освободившееся от онлайн-встреч время пользователи стали посвящать обучению и вебинарам.
Традиционный период отпусков ожидаемо показал снижение рабочих созвонов.
«Исследование показало, что летом россияне проводили на 26% меньше онлайн-встреч и совещаний, чем весной. При этом количество вебинаров выросло на 5%», — говорится в исследовании аналитиков МТС Линк.
Интересно, что около трети рабочих совещаний, проведенных летом, – это встречи один на один. До шести участников присутствовали на половине таких встреч (53%).
Для сравнения, весной около 60% встреч — более масштабные совещания с семи и более участниками.
Вопреки ожиданиям пользователи, несмотря на летний «лайтовый» период, не стали отдавать предпочтение мобильным устройствам, а по-прежнему пользовались стационарными компьютерами для рабочих вопросов. Более того, число таких пользователей летом возросло.
«Летом с компьютеров к мероприятиям подключались 77% участников мероприятий (против весенних двух третей — 67%)», — говорится в исследовании.
Между тем количество подключений со смартфонов летом снизилось с 33% до 22%.
В каких городах самые активные участники онлайн-встреч и вебинаров (по итогам лета):
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Добавим, что ранее третье место занимал Екатеринбург.
Эксперты также выяснили, что освободившееся от онлайн-встреч время пользователи стали посвящать обучению и вебинарам.
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