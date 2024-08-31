Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Аналитики оценили деловую активность россиян минувшим летом.Традиционный период отпусков ожидаемо показал снижение рабочих созвонов.«Исследование показало, что летом россияне проводили на 26% меньше онлайн-встреч и совещаний, чем весной. При этом количество вебинаров выросло на 5%», — говорится в исследовании аналитиков МТС Линк.Интересно, что около трети рабочих совещаний, проведенных летом, – это встречи один на один. До шести участников присутствовали на половине таких встреч (53%).Для сравнения, весной около 60% встреч — более масштабные совещания с семи и более участниками.Вопреки ожиданиям пользователи, несмотря на летний «лайтовый» период, не стали отдавать предпочтение мобильным устройствам, а по-прежнему пользовались стационарными компьютерами для рабочих вопросов. Более того, число таких пользователей летом возросло.«Летом с компьютеров к мероприятиям подключались 77% участников мероприятий (против весенних двух третей — 67%)», — говорится в исследовании.Между тем количество подключений со смартфонов летом снизилось с 33% до 22%.В каких городах самые активные участники онлайн-встреч и вебинаров (по итогам лета):МоскваСанкт-ПетербургКраснодарДобавим, что ранее третье место занимал Екатеринбург.Эксперты также выяснили, что освободившееся от онлайн-встреч время пользователи стали посвящать обучению и вебинарам.