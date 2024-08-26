Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад, информацию об этом подтвердил глава региона.«Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде», — написал Вячеслав Гладков на странице в ВК.По его словам, это уже третье учреждение образования (два детских сада и одна школа), получившее повреждения из-за прямых прилётов или взрывов в непосредственной близости.Власти региона приняли решение о переводе ряда школ на дистанционное обучение на одну неделю. Также почти три десятка детских садов будут закрыты в течение этой недели, они не будут работать «даже в режиме дежурных групп», уточнил Гладков.«Только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада “Львёнок”. Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого», — написал Гладков.