В Екатеринбурге появилась поликлиника в десять этажей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Многоэтажную поликлиннику открыли в новом, Академическом районе Екатеринбурга. За одну смену врачи смогут принять в ней до 1200 пациентов.Новое лечебное заведение появилось по адресу «Екатеринбург, улица Академика Парина, 35/3». Здание высотой в десять этажей отдано поликлинике №3 Центральной городской клинической больницы №6. На площади в 18 тысяч квадратных метров уместились, лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, лечебной физкультуры и физиотерапии, дневные стационары терапии, хирургии и гинекологии поликлиническое отделение для взрослых, отделения неотложной помощи и лечебной физкультуры, женская консультация, дневной стационар, травматологический пункт и многое другое. С учётом того, что Академический район Екатеринбурга — совсем ещё «молодой» и практически полностью состоящий из многоквартирных небоскрёбов, — помещения высотной поликлиники пустовать не будут.С открытием новой поликлиники в городе появляются и новые рабочие места для врачей, санитаров и прочих работников медицины. Предположительно, в лечебном заведении будут трудиться около пяти сотен человек, как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ.