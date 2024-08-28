Архитектурное наследие Свердловской области обследовано наполовину

«Обследовать объекты мы начали в июне и на половину объектов у нас ушло три месяца. Чтобы успеть до холодов нужно ускоряться. В процессе мониторинга мы проводим встречи волонтёров, обсуждения и экскурсии», — намекают в ВООПИИК Свердловской области на то, что присоединиться к полезному делу ещё не поздно.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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