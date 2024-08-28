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Архитектурное наследие Свердловской области обследовано наполовину
Фото: ВООПИИК / voopiik66.ru
Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры объявило сегодня, что ровно наполовину выполнено обследование значимых (в историческом или культурном плане) объектов архитектуры. Это было бы невозможно без волонтёров из разных городов области.
По данным свердловского ВООПИИК, на данный момент удалось собрать информацию о 50% объектов культурного наследия в населённых пунктах области. Многие крупные города обследованы почти полностью. Удивительно, но именно Екатеринбург оказался обследован менее, чем наполовину. Зато мониторинг в некоторых крупных городах Свердловской области либо полностью завершён, либо проделан в значительной мере:
Каменск-Уральский — 100%,
Камышлов — 89%,
Алапаевск — 84%,
Нижний Тагил — 83%,
Невьянск — 79%,
Ирбит — 70%,
Верхотурье — 28%.
Чтобы присоединиться к мониторингу нужно заполнить анкету на сайте voopiik66.ru и прогуляться по улицам родного города с целью проверить, в каком состоянии находятся значимые строения на его территории.
По данным свердловского ВООПИИК, на данный момент удалось собрать информацию о 50% объектов культурного наследия в населённых пунктах области. Многие крупные города обследованы почти полностью. Удивительно, но именно Екатеринбург оказался обследован менее, чем наполовину. Зато мониторинг в некоторых крупных городах Свердловской области либо полностью завершён, либо проделан в значительной мере:
Каменск-Уральский — 100%,
Камышлов — 89%,
Алапаевск — 84%,
Нижний Тагил — 83%,
Невьянск — 79%,
Ирбит — 70%,
Верхотурье — 28%.
«Обследовать объекты мы начали в июне и на половину объектов у нас ушло три месяца. Чтобы успеть до холодов нужно ускоряться. В процессе мониторинга мы проводим встречи волонтёров, обсуждения и экскурсии», — намекают в ВООПИИК Свердловской области на то, что присоединиться к полезному делу ещё не поздно.
Чтобы присоединиться к мониторингу нужно заполнить анкету на сайте voopiik66.ru и прогуляться по улицам родного города с целью проверить, в каком состоянии находятся значимые строения на его территории.
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