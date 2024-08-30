Нижнетагильское предприятие выплатит 300 тысяч своему сотруднику за производственную травму

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле местному предприятия ОАО «ВГОК» придётся выплатить своему сотруднику 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за производственную травму.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 17 марта 2022 года немолодой слесарь, 1954 года рождения, во время работы потерял равновесие и упал с высоты 2,1 метра. В ходе расследования инцидента специалисты надзорного ведомства определили, что несчастный случай произошёл в отсутствии контроля со стороны мастера.В результате случившегося пожилой мужчина получил сочетанную механическую травму головы и туловища, которую судмедэксперты оценили как тяжкую.«В соответствии с актом расследования несчастного случая основной причиной произошедшего явились недостатки в организации и проведении подготовки работников в сфере охраны труда. Прокуратура в интересах пострадавшего направила в Ленинский районный суд исковое заявление о взыскании в его пользу компенсации морального вреда», – сообщили в ведомстве.Суд встал на сторону бывшего работника и постановил взыскать с предприятия в его пользу 300 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.