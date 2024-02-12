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Жители Сысерти второй день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона

15.54 Вторник, 13 февраля 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Второй день подряд жители Сысерти проводят пикет возле администрации свердловского губернатора в Екатеринбурге, выступая против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения.

На этот раз в одиночный пикет вышла женщина с плакатом «Путин, останови беспредел в Сысертском районе».

Как рассказала «Вечерним ведомостям» сама женщина, после акции её пригласили в аппарат к уполномоченной по правам человека в регионе, где с ней поговорила хоть и не сама Мерзлякова, но её сотрудница. Также, со слов жительницы Сысерти, на выходе она встретилась с замминистра ЖКХ по Свердловской области Егором Сваловым и сказала ему, что жители Сысерти не намерены прекращать протестовать против строительства мусорного полигона.

Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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