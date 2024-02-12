Возрастное ограничение 18+
Жители Сысерти второй день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Второй день подряд жители Сысерти проводят пикет возле администрации свердловского губернатора в Екатеринбурге, выступая против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения.
На этот раз в одиночный пикет вышла женщина с плакатом «Путин, останови беспредел в Сысертском районе».
Как рассказала «Вечерним ведомостям» сама женщина, после акции её пригласили в аппарат к уполномоченной по правам человека в регионе, где с ней поговорила хоть и не сама Мерзлякова, но её сотрудница. Также, со слов жительницы Сысерти, на выходе она встретилась с замминистра ЖКХ по Свердловской области Егором Сваловым и сказала ему, что жители Сысерти не намерены прекращать протестовать против строительства мусорного полигона.
Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.
На этот раз в одиночный пикет вышла женщина с плакатом «Путин, останови беспредел в Сысертском районе».
Как рассказала «Вечерним ведомостям» сама женщина, после акции её пригласили в аппарат к уполномоченной по правам человека в регионе, где с ней поговорила хоть и не сама Мерзлякова, но её сотрудница. Также, со слов жительницы Сысерти, на выходе она встретилась с замминистра ЖКХ по Свердловской области Егором Сваловым и сказала ему, что жители Сысерти не намерены прекращать протестовать против строительства мусорного полигона.
Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
08 февраля 2024
08 февраля 2024