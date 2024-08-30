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В метро Екатеринбурге хотят ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбургском метрополитене могут ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии. Об этом сообщает телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга».
«В настоящее время такая система действует в Казани, где пассажирам возвращается 15 рублей за каждую поездку, оплаченную с помощью распознавания лица», – пишет ресурс.
Ранее сообщалось, что первая станция, которую оборудуют функцией оплаты по биометрии, станет «Чкаловская». Она должна будет заработать в октябре 2024 года.
«В настоящее время такая система действует в Казани, где пассажирам возвращается 15 рублей за каждую поездку, оплаченную с помощью распознавания лица», – пишет ресурс.
Ранее сообщалось, что первая станция, которую оборудуют функцией оплаты по биометрии, станет «Чкаловская». Она должна будет заработать в октябре 2024 года.
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