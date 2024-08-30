Возрастное ограничение 18+

На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП

16.10 Четверг, 5 сентября 2024
Фото: Константин Карпов / Фонд Росконгресс
На Восточном экономическом форуме в ходе сразу двух пленарных сессий обсудили значимость цифровых платформ в развитии малого и среднего предпринимательства. По мнению спикеров, цифровые платформы являются драйвером развития МСП, а значит и всей экономики России.

На сессии «Цифровое настоящее. Эффективные платформенные решения для отраслей экономики» управляющий директор Авито Влад Федулов рассказал, что платформа предоставляет необходимые инструменты для малого и среднего бизнеса, позволяющие начать и масштабировать свой бизнес. При этом на платформе есть сразу пять инструментов для предпринимателей – сам бизнес можно начать на Авито Услуги или купить в разделе «Готовый бизнес», сотрудников можно найти на Авито Работе, помещение – на Авито-недвижимости, авто или спецтехнику на – Авито Авто.

«Авито — уже готовая инфраструктура для малого и среднего предпринимательства. У нас бизнес может получить результат без серьезных вложений. Мы убираем географические и экономические границы, соединяем людей», — отметил Влад Федулов.

Тем временем, на сессии «Малый бизнес – лучше меньше, да больше» заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков отметил важность цифровых инструментов для расширения рынка сбыта для МСП Дальнего Востока.

«Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России», – добавил Михаил Рыженков


Фото: Константин Карпов / Фонд Росконгресс

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
30 августа 2024
Один процент потенциальных покупателей квартир в московских новостройках – жители Свердловской области
01 сентября 2024
В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
28 августа 2024
Авито набирает стажёров-разработчиков
30 августа 2024

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:38 Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
17:21 Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
17:01 Глава СК поручил возбудить уголовное дело в связи с вооруженным нападением на екатеринбурженку
16:36 В Екатеринбурге за успехи наградят 13 туристических проектов Свердловской области
16:09 Свердловская область вошла в список популярных для путешествий регионов
15:51 Глава СК заинтересовался больницей Каменска-Уральского, в которой отказывают пациентам в помощи
15:32 Отца убитой в Нижнем Тагиле школьницы задержали полицейские
14:39 В Тавде женщина утащила у своей подруги кредитку и накопила на ней долг в 90 тысяч
14:06 На екатеринбургском железнодорожном вокзале задержали пьяного иностранца
13:51 Жители Свердловской области попали в топ-5 по количеству туристических поездок в Самару
13:31 Росреестр Прикамья разъясняет, как можно получить сведения о наличии недвижимости у несовершеннолетних детей
13:28 Валерий Сухих: Конкурс дает возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий
13:05 С 2008 года на пути екатеринбургского метрополитена упало 13 человек
12:14 Экс-директора первоуральского «Водоканала» приговорили к 4 годам колонии строгого режима
11:49 Хирурги СОКБ №1 успешно прооперировали женщину с десятью кистами печени
11:18 Ещё 36 светофоров в Екатеринбурге оснастят интеллектуальной транспортной системой
10:51 В Екатеринбурге ждёт суд водитель автобуса, погубивший пассажирку из-за своей невнимательности
10:09 Ещё на восьми улицах запретят парковаться в Екатеринбурге
09:45 Недобросовестная жилищно-коммунальная служба оштрафована дважды
09:23 На стройке развязки у «Калины» в Екатеринбурге рабочего насмерть завалило грунтом
21:26 Хоккейный «Автомобилист» начал новый регулярный сезон КХЛ с победы в уральском дерби
19:32 В Екатеринбурге озвучили планы по застройке части парка Энгельса
17:48 Свердловские следователи начали проверку в связи с гибелью жителя Нижнего Тагила в Таиланде
17:38 Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области
17:22 Подозреваемый в убийстве девочки из Нижнего Тагила признался в преступлении
Все новости
17:37 В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства
16:51 Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье
16:15 В Рыбинске депутат от «ЕР» на китайском внедорожнике врезалась в автобус, пострадали 8 человек
16:10 На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП
14:57 Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США
14:06 В США в результате стрельбы в школе погибли четыре человека, задержан 14-летний ученик
13:55 На ВЭФ заявили о важности баланса интересов между гражданами, государством и бизнесом
22:44 Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов
18:21 В США более 10 тысяч сотрудников отелей провели забастовку
16:38 Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ
15:59 Аналитики оценили деловую активность россиян
14:58 Более 50% промышленных предприятий заявили, что в России им не удается найти замену импорту
13:08 Власти Приморья и Авито Работа намерены искать работников из других регионов, чтобы снизить напряженность на рынке труда
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK