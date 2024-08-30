На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП

«Авито — уже готовая инфраструктура для малого и среднего предпринимательства. У нас бизнес может получить результат без серьезных вложений. Мы убираем географические и экономические границы, соединяем людей», — отметил Влад Федулов.



«Мы также запускаем программы поддержки предпринимательства совместно с государством и общественными организациями — такие как уже запущенные нами программы с Минэкономразвития и Опорой России», – добавил Михаил Рыженков



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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На Восточном экономическом форуме в ходе сразу двух пленарных сессий обсудили значимость цифровых платформ в развитии малого и среднего предпринимательства. По мнению спикеров, цифровые платформы являются драйвером развития МСП, а значит и всей экономики России.На сессии «Цифровое настоящее. Эффективные платформенные решения для отраслей экономики» управляющий директор Авито Влад Федулов рассказал, что платформа предоставляет необходимые инструменты для малого и среднего бизнеса, позволяющие начать и масштабировать свой бизнес. При этом на платформе есть сразу пять инструментов для предпринимателей – сам бизнес можно начать на Авито Услуги или купить в разделе «Готовый бизнес», сотрудников можно найти на Авито Работе, помещение – на Авито-недвижимости, авто или спецтехнику на – Авито Авто.Тем временем, на сессии «Малый бизнес – лучше меньше, да больше» заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков отметил важность цифровых инструментов для расширения рынка сбыта для МСП Дальнего Востока.