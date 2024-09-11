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В возрасте 69 лет умер журналист Николай Сванидзе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Умер журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.
Об этом написал ряд СМИ, информацию о его смерти подтвердила член СПЧ правозащитница Ева Меркачева.
Николай Сванидзе скончался в своей квартире в Москве накануне вечером. По данным «Известий», он был болен пневмонией, врачи не смогли спасти его от возникших осложнений.
«Из нашей последней большой беседы с Николаем Сванидзе. Говорил, что не прекращал следить за происходящим. Говорил, что его позиция — человек превыше государства — остается неизменной. При такой позиции кажется вполне естественным, что он многие годы занимался правозащитной деятельностью», — пишет в телеграм-канале Ева Меркачева.
Об этом написал ряд СМИ, информацию о его смерти подтвердила член СПЧ правозащитница Ева Меркачева.
Николай Сванидзе скончался в своей квартире в Москве накануне вечером. По данным «Известий», он был болен пневмонией, врачи не смогли спасти его от возникших осложнений.
«Из нашей последней большой беседы с Николаем Сванидзе. Говорил, что не прекращал следить за происходящим. Говорил, что его позиция — человек превыше государства — остается неизменной. При такой позиции кажется вполне естественным, что он многие годы занимался правозащитной деятельностью», — пишет в телеграм-канале Ева Меркачева.
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