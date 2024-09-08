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Свердловский министр образования уходит на должность ректора УрГПУ
А после слияния УрГПУ и РГППУ Юрий Биктуганов возглавить объединённый вуз
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Министр образования и молодёжной политики Свердловской области уходит со своей должности. Его хотят назначить на пост ректора Уральского государственного педагогического университета, сообщает департамент информполитики области.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», который связывают с региональными властями, ректором университета Юрий Биктуганов станет в первых числах октября, а после слияния УрГПУ и РГППУ он возглавит объединённый вуз.
Слухи о том, что слияние двух педагогических вузов Екатеринбурга готовят, чтобы кресло ректора в объединённом вузе занял Юрий Биктуганов, ходили уже несколько месяцев.
Главой свердловского министерства образования Биктуганов пробыл 13 лет. До этого он занимал должности директора в школе посёлка Саграя и в неполной средней школе деревни Приданниково в Красноуфимском районе. Также теперь уже бывший министр был заместителем главы Красноуфимска по социальной политике.
Отметим, что Юрий Биктуганов — уже третий чиновник, который перешёл на работу в вузы Екатеринбурга из правительства Свердловской области. Так, действующий ректор УрФУ Виктор Кокшаров возглавил вуз после ухода с поста премьера правительства Свердловской области, а действующий ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин возглавил университет сразу после отставки с поста зампредседателя правительства Свердловской области.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», который связывают с региональными властями, ректором университета Юрий Биктуганов станет в первых числах октября, а после слияния УрГПУ и РГППУ он возглавит объединённый вуз.
Слухи о том, что слияние двух педагогических вузов Екатеринбурга готовят, чтобы кресло ректора в объединённом вузе занял Юрий Биктуганов, ходили уже несколько месяцев.
Главой свердловского министерства образования Биктуганов пробыл 13 лет. До этого он занимал должности директора в школе посёлка Саграя и в неполной средней школе деревни Приданниково в Красноуфимском районе. Также теперь уже бывший министр был заместителем главы Красноуфимска по социальной политике.
Отметим, что Юрий Биктуганов — уже третий чиновник, который перешёл на работу в вузы Екатеринбурга из правительства Свердловской области. Так, действующий ректор УрФУ Виктор Кокшаров возглавил вуз после ухода с поста премьера правительства Свердловской области, а действующий ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин возглавил университет сразу после отставки с поста зампредседателя правительства Свердловской области.
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