В Перми из-за обрушения в жилом доме эвакуированы 17 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Перми в жилом доме обрушились перегородки, сообщает прокуратура региона.Глава города уточняет, что произошло «падение помещений подвала и первого этажа».«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло падение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м.», — пишет в телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.По его словам, из здания эвакуированы 17 жильцов, на месте развёрнут оперативный штаб, в здании работают спасатели.«По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет глава города.Прокуратура организовала проверку по факту падения перегородок в жилом доме. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание жилого фонда», — говорится в сообщении ведомства.