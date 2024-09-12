СК РФ проверяет нарушения прав жителей аварийного дома в Ревде: Глава комитета потребовал отчёт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил провести проверку по обращению жителей аварийного общежития в Ревде Свердловской области и доложить о результатах.Жители Ревды обратились к Председателю СК РФ с видеообращением, в котором рассказали о сложной ситуации с аварийным общежитием на улице Обогатителей. Построенное в 1962 году здание бывшего детского сада было предоставлено для временного проживания в 1980 году. Однако, несмотря на признание его аварийным ещё в 2018 году, жители до сих пор не получили нового жилья, а состояние здания продолжает ухудшаться. Фундамент, фасад и перекрытия разрушены, подвальные помещения регулярно затапливаются, плесень покрыла стены, а инженерные системы вышли из строя.Согласно заявлению СК РФ, процессуальная проверка по данному обращению уже начата. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко предоставить промежуточный отчёт о ходе проверки и принятое по итогам решение.