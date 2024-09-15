Серовским чиновникам придётся заплатить 900 тысяч родителям упавшего с качели мальчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Чиновникам из «Комитет по управлению муниципальным имуществом» Серова придётся заплатить 900 тысяч моральной компенсации семье мальчика, который в марте 2022 года упал с качели и сильно травмировал ногу.Как рассказали в Свердловском областном суде, 11-летний мальчик раскачивался стоя ногами на сиденье, когда вдруг одна нога соскользнула и попала в промежуток между качелями и снежным настом под ней. В результате ребёнок получил травму ноги, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.Не желая мириться с произошедшим, мама мальчика подала иск в Серовский районный суд, в котором просила взыскать с управляющей компании 800 тысяч рублей в пользу сына и 200 тысяч рублей в свою. Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что что детский игровой комплекс принадлежит «Комитету по управлению муниципальным имуществом», и так как собственник качелей не смог предоставить доказательства их безопасности или надлежащего содержания, суд встал на сторону ребёнка. Своим решением судья частично удовлетворил исковые требования, взыскав с организации на 100 тысяч меньше, чем просила мама мальчика в свою пользу.Чиновники пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде, аргументируя свою позицию тем, что виноваты не они, а снег и сам мальчик, который неправильно качался на качелях. Судебная коллегия посчитала такие доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменений. Оно, кстати, уже вступило в законную силу.