Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА в Мурманской области

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Губернатор Мурманской области Чибис подтвердил информацию об атаке беспилотников в регионе.В своём видеообращении в телеграм-канале Чибис заявил, что на область «совершаются налеты вражеских беспилотников». Подробностей он не привёл.Губернатор попросил жителей с пониманием относиться к ряду ограничений и доверять только официальной информации.Глава региона добавил, что «ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников».Ранее два аэропорта в Мурманской области ввели ограничения на полёты.