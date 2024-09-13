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Пропавшую в Свердловской области 12-летнюю девочку нашли в тяжёлом состоянии
Фото: Владислав Постников
Пропавшую накануне в Верхнепышминском районе в селе Мостовское 12-летнюю девочку нашли в тяжёлом состоянии. Сейчас она находится в больнице.
Девочка исчезла накануне. Известно, что она уходила погулять, но не вернулась домой. Ночью её нашли.
Как рассказали Е1 в администрации села , девочку обнаружили в поле, в семи метрах от прохожей тропинки. По предварительным данным, у неё травмы головы. Соседи уверены, что на ребёнка напали.
В полиции и СК ситуацию ещё не комментировали.
Девочка исчезла накануне. Известно, что она уходила погулять, но не вернулась домой. Ночью её нашли.
Как рассказали Е1 в администрации села , девочку обнаружили в поле, в семи метрах от прохожей тропинки. По предварительным данным, у неё травмы головы. Соседи уверены, что на ребёнка напали.
В полиции и СК ситуацию ещё не комментировали.
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