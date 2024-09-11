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Двух 17-летних подростков на электросамокате сбили на Щорса в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Вчера вечером недалеко от дома №78 на улице Щорса в Екатеринбурге водитель сбил двух 17-летних подростков, ехавших вместе на одном самокате по «зебре».
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, молодые люди ехали на электросамокате вдвоём, не спешавшись со своего транспорта, но на «зелёный». Водитель, сбивший парней, гнал на «красный». С места ДТП юношей увезли в больницу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.
«Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, но с результатами он не согласился, в связи с чем направлен в медицинское учреждение, для проведения проверки на состояние опьянения», – рассказали в пресс-группе.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, молодые люди ехали на электросамокате вдвоём, не спешавшись со своего транспорта, но на «зелёный». Водитель, сбивший парней, гнал на «красный». С места ДТП юношей увезли в больницу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.
«Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, но с результатами он не согласился, в связи с чем направлен в медицинское учреждение, для проведения проверки на состояние опьянения», – рассказали в пресс-группе.
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