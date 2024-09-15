Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле восьмиклассника избили трое сверстников
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет лицей №38, в котором над учащемся восьмого класса издевались сверстники, снимая происходящее на видео.
Ранее «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, где подростки по очереди дают пощечину своему ровеснику, который жмётся в угол.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.
Сейчас прокуратура ждёт результаты судебно-медицинского освидетельствования, которое определит, насколько серьёзно пострадал школьник.
Ранее «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, где подростки по очереди дают пощечину своему ровеснику, который жмётся в угол.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.
Сейчас прокуратура ждёт результаты судебно-медицинского освидетельствования, которое определит, насколько серьёзно пострадал школьник.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле пытались доставить 12 мобильных телефонов в колонию строгого режима
07 сентября 2024
07 сентября 2024