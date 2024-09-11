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Восемь лет строгого режима назначил суд Данилу Фомину, зарезавшему аспиранта УрФУ
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Восемь лет строгого режима назначил Ленинский суд Екатеринбурга Данилу Фомину, зарезавшему 17 августа 2023 года габонского аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Напомним, Франсуа Нджелассили скончался от ножевых ранений, полученных во время драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).
По мнению друзей погибшего аспиранта, драка началась на почве расовой неприязни. По неподтверждённой информации, Фомин по косвенным признакам мог иметь отношение к ультраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката. Согласно официальной версии, конфликт произошёл из-за того, что Франсуа Нджелассили оказывал подруге Данила Фомина знаки внимания.
Кроме этого, после смерти молодого человека из Габона было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») на двух сотрудников полиции, которые, по свидетельствам очевидцев, наблюдали за дракой.
Напомним, Франсуа Нджелассили скончался от ножевых ранений, полученных во время драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).
По мнению друзей погибшего аспиранта, драка началась на почве расовой неприязни. По неподтверждённой информации, Фомин по косвенным признакам мог иметь отношение к ультраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката. Согласно официальной версии, конфликт произошёл из-за того, что Франсуа Нджелассили оказывал подруге Данила Фомина знаки внимания.
Кроме этого, после смерти молодого человека из Габона было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») на двух сотрудников полиции, которые, по свидетельствам очевидцев, наблюдали за дракой.
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