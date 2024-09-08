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Губернатор Чибис: все три беспилотника в Мурманской области сбиты
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Мурманской области Чибис уточнил количество беспилотников, сбитых в регионе.
«Все 3 беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал он в телеграм-канале.
Ранее он без подробностей сообщил, что на область «совершаются налеты вражеских беспилотников».
«Все 3 беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал он в телеграм-канале.
Ранее он без подробностей сообщил, что на область «совершаются налеты вражеских беспилотников».
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