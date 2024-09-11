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Полицейский матерится на водителей на перекрестке в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня на перекрестке улиц Большакова и Шейкмана в Екатеринбурге произошел инцидент после матча хоккейного клуба «Автомобилист». На видеозаписи, размещенной в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», запечатлен момент, когда полицейский, регулирующий движение, использует нецензурную лексику в адрес водителей.
На видео видно, как сотрудник ГИБДД вместо спокойного и профессионального контроля выражает недовольство, громко ругаясь на участников дорожного движения. В частности, можно услышать такие высказывания:
В ответ на наш запрос ГИБДД Свердловской области сообщило, что по факту инцидента проводится проверка.
На видео видно, как сотрудник ГИБДД вместо спокойного и профессионального контроля выражает недовольство, громко ругаясь на участников дорожного движения. В частности, можно услышать такие высказывания:
Тупорылый *лять, едь! Баран *лять! Дебил *лять.. Давай быстрей!
В ответ на наш запрос ГИБДД Свердловской области сообщило, что по факту инцидента проводится проверка.
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