Полицейский матерится на водителей на перекрестке в Екатеринбурге

Тупорылый *лять, едь! Баран *лять! Дебил *лять.. Давай быстрей!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня на перекрестке улиц Большакова и Шейкмана в Екатеринбурге произошел инцидент после матча хоккейного клуба «Автомобилист». На видеозаписи, размещенной в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», запечатлен момент, когда полицейский, регулирующий движение, использует нецензурную лексику в адрес водителей.На видео видно, как сотрудник ГИБДД вместо спокойного и профессионального контроля выражает недовольство, громко ругаясь на участников дорожного движения. В частности, можно услышать такие высказывания:В ответ на наш запрос ГИБДД Свердловской области сообщило, что по факту инцидента проводится проверка.