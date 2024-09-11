СК: на счета бывшего замминистра обороны Попова наложен арест

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На счета бывшего замминистра обороны России Попова наложен арест, сообщает СК.Всего на счетах обнаружили более 30 млн рублей.«…На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сообщает ведомство.Там добавили, что также наложен арест на имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова «на общую сумму более 60 млн рублей».Напомним, накануне в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов. Его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Речь идёт о поставках имущества для нужд Минобороны.