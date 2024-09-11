Возрастное ограничение 18+
СК: на счета бывшего замминистра обороны Попова наложен арест
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На счета бывшего замминистра обороны России Попова наложен арест, сообщает СК.
Всего на счетах обнаружили более 30 млн рублей.
«…На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сообщает ведомство.
Там добавили, что также наложен арест на имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова «на общую сумму более 60 млн рублей».
Напомним, накануне в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов. Его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Речь идёт о поставках имущества для нужд Минобороны.
Всего на счетах обнаружили более 30 млн рублей.
«…На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сообщает ведомство.
Там добавили, что также наложен арест на имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова «на общую сумму более 60 млн рублей».
Напомним, накануне в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов. Его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Речь идёт о поставках имущества для нужд Минобороны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-директора первоуральского «Водоканала» приговорили к 4 годам колонии строгого режима
05 сентября 2024
05 сентября 2024
За лишние дни в Турции туроператор заплатит семье из Каменска-Уральского компенсацию
05 сентября 2024
05 сентября 2024
«Семейный подряд» наркоторговцев действовал в Нижнем Тагиле
11 сентября 2024
11 сентября 2024