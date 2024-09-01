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Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российские пользователи сообщают о сбое в работе Telegram.
По данным сервиса Downdetector, больше всего сообщений о сбое на данный момент поступило из Тверской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Подмосковья.
Пользователи пишут, что у них не отправляются сообщения либо отправляются с задержкой.
По данным сервиса Downdetector, больше всего сообщений о сбое на данный момент поступило из Тверской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Подмосковья.
Пользователи пишут, что у них не отправляются сообщения либо отправляются с задержкой.
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