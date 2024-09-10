СК РФ проверяет информацию о незаконном размещении мигрантов в подвале многоквартирного дома в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по факту размещения мигрантов в подвале жилого дома в Екатеринбурге.Как сообщает СК РФ, жители дома утверждают, что мигранты поселились в подвале с ведома управляющей компании. Эти заявления дополненны видеозаписью, опубликованной жильцами.Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку по данному инциденту. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия, и по результатам проверки будет подготовлен доклад.