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В стандарт медпомощи для беременных хотят включить консультации психолога
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Минздрав предлагает включить психологические консультации в стандарт оказания медпомощи для беременных.
Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас документ на этапе общественного обсуждения.
Речь идёт об утверждении «стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности».
В списке указаны необходимые лабораторные исследования, процедуры, лекарственные препараты, а также услуги врачей — гинеколога, офтальмолога, врача-генетика, стоматолога и других. В том числе указан «прием (тестирование, консультация) медицинского психолога», первичный и повторный.
В целом необходимое время наблюдения за беременной составляет 245 дней, следует из документа.
Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести обязательные психологические консультации для семейных пар перед разводом.
Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас документ на этапе общественного обсуждения.
Речь идёт об утверждении «стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности».
В списке указаны необходимые лабораторные исследования, процедуры, лекарственные препараты, а также услуги врачей — гинеколога, офтальмолога, врача-генетика, стоматолога и других. В том числе указан «прием (тестирование, консультация) медицинского психолога», первичный и повторный.
В целом необходимое время наблюдения за беременной составляет 245 дней, следует из документа.
Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести обязательные психологические консультации для семейных пар перед разводом.
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