В стандарт медпомощи для беременных хотят включить консультации психолога

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Минздрав предлагает включить психологические консультации в стандарт оказания медпомощи для беременных.Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас документ на этапе общественного обсуждения.Речь идёт об утверждении «стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности».В списке указаны необходимые лабораторные исследования, процедуры, лекарственные препараты, а также услуги врачей — гинеколога, офтальмолога, врача-генетика, стоматолога и других. В том числе указан «прием (тестирование, консультация) медицинского психолога», первичный и повторный.В целом необходимое время наблюдения за беременной составляет 245 дней, следует из документа.Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести обязательные психологические консультации для семейных пар перед разводом.