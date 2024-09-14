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ГИБДД обеспокоена ростом аварий из-за плохой уборки дорог зимой в Свердловской области
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения 12 сентября обсуждались критические проблемы зимнего содержания дорог. Главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов призвал ужесточить контроль за подрядчиками и усилить меры по предотвращению ДТП.
Как сообщил Алексей Спиридонов на заседании комиссии, в прошлом году в 654 авариях, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, погибли 90 человек, а 872 получили ранения. Особенно тревожит рост смертности среди детей на 16% — уже погибло 7 ребят. В основном, это дети-пассажиры и водители.
Спиридонов подчеркнул, что в 2023 году неэффективный контроль за подрядными организациями привел к таким последствиям. Ведомство 37 раз вводило ограничения на движение транспорта, однако этого оказалось недостаточно. В новом сезоне ГИБДД планирует оперативно усиливать меры, чтобы предотвратить трагедии.
Также на заседании рассматривались вопросы улучшения безопасности при перевозке детей и состояние дорожной инфраструктуры. В ходе проверок школ было выявлено, что 62 учебных заведения не соответствуют требованиям безопасности. Все материалы переданы в прокуратуру для дальнейших мер.
Как сообщил Алексей Спиридонов на заседании комиссии, в прошлом году в 654 авариях, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, погибли 90 человек, а 872 получили ранения. Особенно тревожит рост смертности среди детей на 16% — уже погибло 7 ребят. В основном, это дети-пассажиры и водители.
Спиридонов подчеркнул, что в 2023 году неэффективный контроль за подрядными организациями привел к таким последствиям. Ведомство 37 раз вводило ограничения на движение транспорта, однако этого оказалось недостаточно. В новом сезоне ГИБДД планирует оперативно усиливать меры, чтобы предотвратить трагедии.
Также на заседании рассматривались вопросы улучшения безопасности при перевозке детей и состояние дорожной инфраструктуры. В ходе проверок школ было выявлено, что 62 учебных заведения не соответствуют требованиям безопасности. Все материалы переданы в прокуратуру для дальнейших мер.
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