ГИБДД обеспокоена ростом аварий из-за плохой уборки дорог зимой в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения 12 сентября обсуждались критические проблемы зимнего содержания дорог. Главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов призвал ужесточить контроль за подрядчиками и усилить меры по предотвращению ДТП.Как сообщил Алексей Спиридонов на заседании комиссии, в прошлом году в 654 авариях, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, погибли 90 человек, а 872 получили ранения. Особенно тревожит рост смертности среди детей на 16% — уже погибло 7 ребят. В основном, это дети-пассажиры и водители.Спиридонов подчеркнул, что в 2023 году неэффективный контроль за подрядными организациями привел к таким последствиям. Ведомство 37 раз вводило ограничения на движение транспорта, однако этого оказалось недостаточно. В новом сезоне ГИБДД планирует оперативно усиливать меры, чтобы предотвратить трагедии.Также на заседании рассматривались вопросы улучшения безопасности при перевозке детей и состояние дорожной инфраструктуры. В ходе проверок школ было выявлено, что 62 учебных заведения не соответствуют требованиям безопасности. Все материалы переданы в прокуратуру для дальнейших мер.